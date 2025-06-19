Подивитися стрічку в українських кінотеатрах можна буде наприкінці літа – на початку осені 2025 року.

Вийшов український трейлер комедійної драми "Пробач, дівчинко" (Sorry, Baby) від студії A24, що стала справжніми хітом цьогорічних топ-кінофестивалів, в тому числі "Санденс" та Канн.

В центрі сюжету – молода дівчина Агнес, із гострим розумом, гарним почуттям гумору та звичними життєвими клопотами. Проте кілька років тому із Агнес трапилося щось погане. Поміж буденних справ, зустрічей та роботи – дівчина намагається осмислити, що саме відбулося, та як їй із цим впоратися. "Іноді ви думаєте про безодню, іноді – ні, – каже Агнес випадковому перехожому, – та життя іде".

Фільм став повнометражним режисерським дебютом для франко-американської режисерки та акторки Єви Віктор, яка сама ж виконує головну роль у стрічці, заснованій на її власному досвіді.

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Також у стрічці зіграли Наомі Акі ("Мікі 17", "Кліпни двічі"), Лукас Геджес ("Леді Берд", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі"), Джон Керолл Лінч ("Суд над Чиказькою сімкою", "Зодіак") та інші.

Продюсером фільму виступив лауреат премії "Оскар", режисер Баррі Дженкінс ("Муфаса", "Місячне сяйво").

Стрічка стала сенсацією на цьогорічному фестивалі незалежного кіно "Санденс", після участі в якому фільм потрапив у програму "Двотижневик режисерів" Каннського фестивалю, що є безпрецедентним, адже Канни зазвичай включають у свої програми тільки перші прем'єри. В Україні прем'єра стрічки відбулася на фестивалі глядацького кіно МиколайчукOpen у Чернівцях у червні 2025 року, де вже встигла отримати овації та позитивні відгуки від аудиторії.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 96% схвалення від критиків на основі 53 відгуків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 88 зі 100 балів на основі 12 відгуків, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Як повідомили у пресслужбі кінодистриб'ютора Adastra Cinema, подивитися стрічку в українських кінотеатрах можна буде наприкінці літа – на початку осені 2025 року.

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