Напередодні зйомок вона освоїла бойові мистецтва.

Голлівудська акторка Зої Кравіц розповіла, що ретельно готувалася до ролі Жінки-кішки у новому "Бетмені". Зокрема, вона вивчала поведінку диких тварин.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю Empire.

За словами акторки, спостереження за бійками кішок, левів та інших диких тварин допомогло їй перетворитися на Жінку-кішку. Крім того, напередодні зйомок вона освоїла бойові мистецтва.

Читайте такожЗірка "Диво-жінки" Галь Гадот зіграє злу королеву у "Білосніжці" від Disney"Ми спостерігали за кішками та левами та за тим, як вони б'ються. І ми обговорювали, що ж може статися, коли ви мого розміру, а Бетмен набагато сильніший за мене. Які навички можуть бути у мене? Бути швидкою та спритною. Тому ми зупинилися на трюках, у яких поєднуються різні види бойових мистецтв та капоейра, а також рухи, схожі на котячі, подекуди танцювальні", - каже Кравіц.

Крім того, акторка розповіла історію свого персонажа.

"Це історія походження Селіни Кайл. Це початок її розуміння, хто вона така, а не просто спроба вижити. Мені здається, ми можемо побачити, як вона стає фатальною жінкою", - зазначила Кравіц.

"Бетмен" - художній фільм режисера Метта Рівза з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Очікується, що кінокомікс вийде у прокат у США 4 березня 2022 року. Прем'єра "Бетмена" двічі відкладалася через пандемію COVID-19.

Раніше студія Warner Bros. Pictures представила трейлер фільму режисера Метта Рівза "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у двох головних ролях - супергероя в масці та мільярдера-затворника.

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