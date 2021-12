Анонс проекту супроводжувався коротким кінематографічним трейлером.

З моменту виходу Middle-earth: Shadow of War в 2017 році студія Monolith Productions не розповідала, над чим працює. У фанатів було багато припущень, але жодне з них не збулося. На церемонії нагородження The Game Awards 2021 компанія, яка входить до складу Warner Bros. Games, представила Wonder Woman. Це нова масштабна гра про Диво-жінку.

Перший трейлер проекту вийшов коротким і не особливо інформативним. У ролику просто показуються обладунки головної героїні, а потім вона постає на екрані зі своїм фірмовим ласо. Зате розробники окремо розкрили кілька деталей.

Wonder Woman — це одиночна пригодницька гра у відкритому світі. Вона відзначиться оригінальною історією за мотивами коміксів DC. Сюжет присвячений спробам Діани — так звуть Диво-жінку — об'єднати амазонок зі свого світу і звичайних людей.

Інші деталі Wonder Woman

У проекті з'явиться система "Немезис", яка була присутня в Middle-earth: Shadow of War і її першій частині Shadow of Mordor.

Судячи з заяви Monolith, гравці очолять армію воїнів і зможуть встановлювати зв'язки зі своїми підлеглими.

Терміни релізу і платформи Wonder Woman поки не оголошені.

Автор: Назар Степорук