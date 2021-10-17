Новий "Бетмен" познайомить глядача з молодим Брюсом Вейном на початку його боротьби зі злочинністю.

Студія Warner Bros. Pictures представила трейлер фільму режисера Метта Рівза "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у двох головних ролях - супергероя в масці та мільярдера-затворника.

Ролик, презентований 16 жовтня на онлайн-конференції DC FanDome, присвяченій новим фільмам, іграм і серіалам зі всесвіту коміксів DC, опубліковано на каналі студії на YouTube.

Новий "Бетмен" познайомить глядача з молодим Брюсом Вейном на початку його боротьби зі злочинністю.

Крім Паттінсона ролі знаменитих персонажів виконали: Зої Кравіц (Селіна Кайл), Пол Дано (Едвард Нештон), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Пітер Сарсгаард (прокурор Джил Колсон), Джеймі Лосон (кандидат в мери Готема Белла Реал), Енді Серкіс (Альфред), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Фільм Метта Рівза знято за сценарієм, написаним власне Рівзом і Пітером Крейгом. Стрічка заснована на персонажах всесвіту DC. Співавторами сценарію виступили Боб Кейн і Білл Фінгер. Продюсерами - Ділан Кларк і Метт Рівз, а виконавчими продюсерами - Майкл Е. Услан, Уолтер Хамада, Чантал Нонг і Саймон Емануел.

Про завершення зйомок фільму стало відомо в березні цього року. Прем'єра в кінотеатрах України очікується 3 березня 2022-го.

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Автор: Катерина Комолова