Персонаж буде представлений наприкінці 2023 року одночасно з П'ятнадцятим Доктором у виконанні Шуті Гатви.

Англійська акторка Міллі Гібсон виконає роль супутниці П'ятнадцятого Доктора у популярному науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто" (Doctor Who).

Як повідомляється на офіційному сайті шоу, 18-річна актриса, найбільш відома за британською мильною оперою "Вулиця Коронації", зіграє роль персонажа на ім'я Рубі Сандей.

Відзначається, що персонаж буде представлений в святковий сезон наприкінці 2023 року, коли П'ятнадцятий Доктор у виконанні Шуті Гатви прийме управління ТАРДІС.

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Що відомо про нового Доктора Хто

У травні 2022 року ВВС оголосила, що роль нового Доктора виконає 29-річний шотландський актор Шуті Гатва ("Статеве виховання"), який змінить на цій посаді Тринадцятого Доктора у виконанні Джоді Віттакер.

Однак у жовтні 2022 року в фінальному епізоді шоу за участі Джоді Віттакер як чотирнадцята реінкарнація легендарного мандрівника у просторі та часі замість Шуті Гатви раптом з'явився Девід Теннант. Актор вже грав Десятого Доктора з 2005 по 2010 роки, і саме його більшість фанатів серіалу вважають найкращим втіленням персонажа.

Пізніше стало відомо, що Теннант буде грати цю роль ще в трьох епізодах, які вийдуть в листопаді 2023 року на честь 60-річчя серіалу. Після цього він все ж передасть роль Шуті Гатві, який стане П'ятнадцятим Доктором.

"Доктор Хто" є найтривалішим науково-фантастичний серіалом в світі. Оригінальна серія тривала з 1963 по 1989 рік. Після невдалої спроби перезапуску серіалу в 90-х, він все ж був успішно реанімовний в 2005 році.

Серіал оповідає про представника позаземної раси повелителів часу з планети Галліфрей, який за допомогою просторово-часового пристрою ТАРДІС, що виглядає як стара синя поліцейська будка, подорожує через час і простір разом із супутниками і рятує різні світи.

Коли Доктор отримує значні поранення, за його бажанням тіло може "регенерувати", проте при кожному новому втіленні його зовнішність і характер змінюються. На сьогоднішній день ролі Доктора виконали 13 акторів і одна актриса, серед яких Джон Харт, Крістофер Екклестон, Девід Теннант, Метт Сміт, Пітер Капальді та Джоді Віттакер.

У процесі шоу періодично змінюються і супутники Доктора – це може бути один персонаж або кілька одночасно. У різні роки ролі супутників виконували Карен Гіллан, Артур Дарвілл, Дженна Коулман, Джон Барроумен, Метт Лукас, Біллі Пайпер, Ноель Кларк, Кетрін Тейт, Алекс Кінгстон і багато інших.

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