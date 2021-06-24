Телеканал 1+1 активно працює над прем’єрою нового україномовного серіалу "Моя улюблена Страшко" - адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty".

Сьогодні стало відомо, хто виконає головну жіночу роль у серіалі. Роль Насті Глушко втілить молода українська акторка, випускниця майстерні Льва Сомова Ірина Поплавська.

Ірина прикрасила обкладинку видання КП в Україні та вперше дала ексклюзивне інтерв’ю, у якому розповіла про те, як пройшла кастинг у серіал, якою є її героїня та як сама пережила булінг у школі.

«Моя героїня Настя Глушко дуже добра, абсолютно чиста душа. Але разом з тим вона дуже сильна. З самого початку в неї вже все є, крім усвідомлення і розуміння цього. Десь вона буде дуже кумедна, я б навіть сказала трішки дивна. Моя героїня влаштовується на роботу в косметичну компанію помічником генерального директора. Виглядає вона зовсім не так, як людина з б'юті-індустрії. Попри булінг, на те, що її не сприймають, Настя не втрачає віру в те, що все вийде. Ми намагаємося показати - можна бути сильнішою за всі неприємності, проблеми, і не можна дозволяти себе зламати. Потрібно просто йти вперед», - ділиться акторка.

Також у відвертому інтерв’ю Іра пригадала особисту історію булінгу, яка багато у чому нагадує ситуацію, у яку потрапляє Настя Глушко у серіалі.

«У школі навчання було для мене пріоритетом номер один. Я добре вчилася, і були моменти, коли не давала списувати однокласникам. У такі моменти до мене не дуже добре ставилися. Це не виявлялося якось фізично, була тільки одна ситуація, коли штовхнули і я впала. Більше – словесно, називали ботаном, задротом... Треба просто на старті цих огидних процесів говорити собі, що ти сильніший, що ти володієш ситуацією, а не вона тобою. Тоді людина буде здатна пережити будь-який біль, будь-яку образу і при цьому не стати злою», - розповіла Ірина Поплавська.

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«Ми кілька місяців шукали актрису на головну роль. На кастингу дивилися багато відомих прекрасних актрис, але ми хотіли знайти ту дівчину, яка зможе передати всю суть нашої нової героїні. Вона повинна була викликати почуття як сусідська, добре знайома дівчина - трохи наївна, зворушлива, але з твердою життєвою позицією та переконаннями. Коли ми побачили Іру Поплавську, то всі перехвилювалися за неї як за дебютантку, чи впорається вона. Але водночас всі запам’ятали саме її і на кожній зустрічі поверталися до її кастинг-проб. У ній є щось ніжне та магічне, вона рідна та близька, але з незламним характером і вірою у добро. Хоч для актриси це перша роль, вона неймовірно точно передає характер героїні і відповідально підходить до всіх процесів на майданчику. Глядачі 1+1 вже зовсім скоро познайомляться з нашою героїнею і навіть зможуть підписатися на її сторінку в соцмережах», - коментує головний продюсер фільмів та серіалів «1+1» Олена Єремєєва.

Нагадаємо, що україномовний серіал буде відрізнятися від оригінального формату. Він відобразить реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики. У серіалі піднімуть питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Попри те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині за її зовнішністю. Головна героїня серіалу «Моя улюблена Страшко» власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але й якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним – змінюється і героїня.

Саундтреком до серіалу став новий хіт гурту KAZKA «Красива серцем».

Хто така Ірина Поплавська:

Дівчині 24 роки. Вона народилась в Києві, а перші 20 років жила в Одесі. Виросла в родині лікарів. Закінчила акторську майстерню Льва Сомова.

Роль Насті Глушко у серіалі «Моя улюблена Страшко» на 1+1 - перша роль і одразу головна роль акторки.

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Автор: Діана Могилєвич