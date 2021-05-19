Представник України на Євробаченні 2021 гурт Go_A виступить у другій половині фіналу пісенного конкурсу.
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Про це стало відомо після жеребкування, повідомляє український музичний колектив на своїй сторінці в Instagram.
За результатами жеребкування, Go_A виконає свою пісню Shum у другій половині фіналу.
Перший півфінал Євробачення 2021
18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення. Свої номери показали представники 16 країн, але у фінал пройшли тільки десять. Серед тих, що пройшли до фіналу конкурсу, виявилася й українська група Gо_A.
19 травня Україна різко злетіла в рейтингу букмекерів. Так, вона піднялася з 8 місця на 4-е. Нагадаємо, глядачі дуже бурхливо відреагували на виступ Go_A.
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