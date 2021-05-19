Український гурт Go_A та їхня пісня "Шум" / Reuters

У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.

Серед них представники таких країн:

  • Норвегія
  • Ізраїль
  •  Росія
  •  Азербайджан
  •  Мальта
  •  Литва
  • Кіпр
  • Швеція
  • Бельгія
  • Україна
Співачка зі Словенії Ана Сокліч виконує пісню ''Amen'' Співачка зі Словенії Ана Сокліч виконує пісню "Amen" /  © Reuters
Маніжа, що представляє Росію, виступила в Роттердамі з номером ''Russian Woman'' Маніжа, що представляє Росію, виступила в Роттердамі з номером "Russian Woman" /  © Reuters
Tusse зі Швеції і його пісня ''Voices'' Tusse зі Швеції і його пісня "Voices" /  © Reuters
Далека Австралія відправила на Євробачення співака Montaigne з композицією ''Technicolour'' Далека Австралія відправила на Євробачення співака Montaigne з композицією "Technicolour" /  © Reuters
Васил з Північної Македонії виконує під час першого півфіналу свою ''Here I Stand'' Васил з Північної Македонії виконує під час першого півфіналу свою "Here I Stand" /  © Reuters
Ірландка Леслі Рой представила в першому півфіналі композицію ''10 Years'' Ірландка Леслі Рой представила в першому півфіналі композицію "10 Years" /  © Reuters
Одним з найяскравіших став виступ кіпріотки Елени Цагріну з піснею ''El Diablo'' Одним з найяскравіших став виступ кіпріотки Елени Цагріну з піснею "El Diablo" /  © Reuters
Хорватію на Євробаченні-2021 представила Albina з піснею ''Tick-Tock'' Хорватію на Євробаченні-2021 представила Albina з піснею "Tick-Tock" /  © Reuters
Ізраїльтянка Eden Alene і її ''Set Me Free'' Ізраїльтянка Eden Alene і її "Set Me Free" /  © Reuters
ROXEN з Румунії заспівала пісню ''Amnesia'' ROXEN з Румунії заспівала пісню "Amnesia" /  © Reuters
Український гурт Go_A і їх пісня ''Шум'' Український гурт Go_A і їх пісня "Шум" /  © Reuters
Від Мальти виступила Destiny з композицією ''Je Me Casse'' Від Мальти виступила Destiny з композицією "Je Me Casse" /  © Reuters
TIX виконав пісню Fallen Angel TIX виконав пісню Fallen Angel /  © Reuters

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Автор: Діана Могилєвич