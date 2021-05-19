Сьогодні в Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021.

У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.

Серед них представники таких країн:

Норвегія

Ізраїль

Росія

Азербайджан

Мальта

Литва

Кіпр

Швеція

Бельгія

Україна

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Автор: Діана Могилєвич