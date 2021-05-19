Український гурт Go_A та їхня пісня "Шум" / Reuters
У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.
Серед них представники таких країн:
- Норвегія
- Ізраїль
- Росія
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кіпр
- Швеція
- Бельгія
- Україна
Далека Австралія відправила на Євробачення співака Montaigne з композицією "Technicolour" / © Reuters
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