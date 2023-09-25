Разом з тим, Гільдія кіноакторів США все ще продовжує свій страйк.

Гільдія сценаристів США (WGA) досягла попередньої угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) про новий трирічний контракт, який обіцяє покласти край 146-денному страйку, що завдав серйозного удару всій кіноіндустрії.

Як пише Variety, чергова спроба дійти згоди між сценаристами з одного боку та великими кіностудіями та стрімінговими сервісами з іншого завершилася успішно 24 вересня 2023 року після п'яти днів переговорів поспіль. Будь-які подробиці нового контракту поки не розголошується, проте відомо, що одним з останніх спірних пунктів обговорень було використання штучного інтелекту при виробництві контенту.

"Ми можемо з великою гордістю сказати, що ця угода є винятковою – вона забезпечує значні вигоди і захист для письменників у всіх секторах членства", – повідомив переговорний комітет WGA в неділю ввечері.

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Водночас зазначається, що поки страйк не скасовано, а лише припинено – щоб сценаристи змогли повернутися до роботи, угоду ще мають ратифікувати члени WGA.

"Щоб бути зрозумілими: ніхто не повинен повертатися на роботу без спеціального дозволу гільдії. До тих пір ми все ще страйкуємо", – йдеться в повідомленні для членів гільдії.

Разом з тим, Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA) все ще продовжує свій страйк і сподівається, що досягнення попередньої угоди між сценаристами і студіями відкриє шлях для успішного завершення переговорів про нові контракти між акторами і кінобосами.

Масштабний страйк у Голлівуді

Гільдія сценаристів США (WGA) почала всезагальний страйк 2 травня 2023 року після кількох невдалих спроб досягти угоди з великими кіностудіями і стрімінговими сервісами з вимогою поліпшити умови праці, підняти зарплати і захистити авторів від наслідків використання штучного інтелекту при написанні сценаріїв, який все частіше використовується замість живих людей. Також сценаристи вимагали відрахування їм відсотків від показу фільмів і серіалів на стрімінгових сервісах.

14 липня до страйку з аналогічними вимогами приєдналася Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA). В першу чергу мова стосувалася захисту прав акторів масовок, чиї і без того невисокі доходи опинилися під загрозою через наміри кіностудій сканувати їхню зовнішність і використовувати при зйомках комп'ютерне зображення замість живих людей, таким чином, не оплачуючи їхню роботу. Великі голлівудські актори підтримали колег із солідарності та виконуючи зобов'язання перед гільдією.

Оскільки всі сценаристи і актори, які є членами WGA і SAG-AFTRA, в разі оголошення страйку зобов'язані були припинити роботу – як безпосередньо процес зйомок, так і рекламу вже знятих проектів і укладення нових контрактів, великі кіностудії ухвалили рішення про перенесення багатьох очікуваних кіноновинок. Зокрема, на рік вперед були перенесені релізи вже готових фільмів "Дюна 2", "Крейвен-Мисливець", "Володар кілець: Війна Рохіррім", "Годзілла проти Конга: Нова імперія", "Мисливці за привидами: Життя після смерті" і багато іншого. Також, серед інших, довелося зупинити зйомки таких фільмів як "Дедпул 3", "Гладіатор 2", "Мортал Комбат 2" і "Кінокритик".

Крім того, на невизначений термін були перенесені релізи і зйомки нових сезонів популярних серіалів, таких як "Останні з нас", "Дивні дива", "Хлопаки", "Шибайголова: Народжений заново" і багатьох інших.

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