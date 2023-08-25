Прем'єри, заплановані на осінь цього року, переносяться як мінімум на наступний рік.

Прем'єру другої частини гучного фільму "Дюна" з Тімоті Шаломе перенесли на 2024 рік. Передбачалося, що кінострічка вийде на екрани вже в листопаді цього року, у травні з'являвся перший трейлер кінокартини. Однак все змінилося через масштабний страйк, який влаштували актори Голлівуду.

Як повідомляє Variety, у Warner Bros. вже прокоментували і підтвердили інформацію про перенесення прем'єри. "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) з'явиться в кінотеатрах лише навесні - 14 березня 2023 року.

Крім цього, через бунт в Голлівуді переносять прем'єри інших фільмів. Так, цього року на екрани не вийдуть "Крейвен-мисливець", "Володар перснів: Війна Рохіррім", "Годзілла проти Конга: Нова імперія", а також "Мисливці за привидами: Життя після смерті". Усі прем'єри тепер переносять на зиму або весну, хоча раніше планувалося. що ці фільми запрем'єрять вже цієї осені або у кінці року.

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Також Variety повідомляє, що через страйк можуть перенести прем'єру продовження "Аквамена" і "Людини павука". Однак точної інформації про це поки що немає.

Страйк у Голлівуді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні зірки Голлівуду приєдналися до бунту сценаристів та інших працівників кіноіндустрії. Під час страйку артисти не будуть давати інтерв'ю і навіть вести переговори про зйомки. Також вони не будуть відвідувати прем'єри і допомагати рекламувати нові фільми.

Актори та інші працівники Голлівуду страйкують проти низьких зарплат і поганих умов праці. Зазвичай зірки отримують великі гонорари, проте вони вирішили приєднатися до забастовки заради костюмерів, монтажерів, сценаристів і всіх, хто причетний до створення фільмів.

Через бунт вже перенесли премію "Еммі". Коли тепер відбудеться церемонія нагородження - залишається загадкою.

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