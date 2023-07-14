У період страйку артисти не будуть давати інтерв'ю і навіть вести переговори про зйомки.

У Голлівуді почався масштабний страйк. Профспілка SAG-AFTRA, яка представляє інтереси відомих акторів, офіційно підтвердила, що приєднується до "бунту" сценаристів, які виступають проти низьких зарплат і збільшення використання технологій ШІ для створення фільмів.

Як повідомляє Variety, до цього спільний страйк акторів і сценаристів Голлівуду проходив 63 роки тому - в 1960 році. На цей раз причиною "бунту" стали невдалі переговори Альянсу продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) з профспілкою SAG-AFTRA.

Так, Альянс, що представляє інтереси найбільших студій і стрімінгових платформ, таких як Amazon, Apple, Disney, Netflix, Paramount, Sony і Warner Bros Discovery, хотів продовжувати контракти, не змінюючи умов. Це вважається стандартною процедурою. Коли термін контрактів про співпрацю закінчується, найчастіше їх подовжують без додаткових переговорів. Однак профсосюз відмовлявся, вимагаючи підняти зарплати працівникам кіноіндустрії, а також поліпшити умови роботи.

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На тлі того, що світ фільмів "витискають" стрімінги, а багато сцен все частіше створюються за допомогою ШІ, люди втрачають доходи і не можуть забезпечувати родини. Відомі актори обговорюють свої гонорари окремо, проте вони підтримали страйк із солідарності. Диктори, костюмери, актори дубляжу, організатори кінопроб, дублери, гримери, звукорежисери, організатори фан-зустрічей і рекламних компаній, представники артистів, монтажери і багато інших людей відмовилися працювати до закінчення страйку. Також під загрозою зриву всі кінопремії та прем'єри.

Вже відомо, що акторський склад "Оппенгеймера", який був присутній на прем'єрі фільму в Лондоні, приєднався до страйку. Зірки покинули червону килимову доріжку, дізнавшись про початок "бунту".

"Кіно і телевиробництво буде закрито, але припинення роботи несе наслідки, що виходять за рамки роботи акторів, що збираються на знімальному майданчику. Згідно з правилами, члени SAG-AFTRA не зможуть відвідувати прем'єри, брати інтерв'ю щодо завершених робіт, відвідувати церемонії нагородження, відвідувати кінофестивалі або навіть просувати проекти в соціальних мережах, поки триває страйк. Їм також заборонено відвідувати такі конвенції, як Comic-Con або 90s Con, щоб просувати будь-яку минулу чи теперішню роботу, виконану за контрактом SAG-AFTRA", - повідомляє Variety.

Гільдія письменників Америки почала страйкувати проти усього цього ще два місяці тому. А нині разом з ними за права працівників кіноіндустрії борються й актори. Через це усі процеси "заморожені". На час страйку працівники втрачають доходи, але вони вирішили, що це того варте, адже у підсумку вони можуть отримати поліпшення умов праці для усіх, хто пов'язаний з роботою в Голлівуді.

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