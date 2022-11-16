В прокат фільм з Ченнінгом Татумом і Сальмою Хаєк вийде у лютому 2023 року.

Вийшов перший трейлер пристрасної комедійної драми "Супер Майк: Останній танець" (Magic Mike's Last Dance) від режисера Стівена Содерберга ("Ерін Брокович", "Трилогія Оушена", "Удача Лохана"), який раніше обурився відсутністю сексу в супергеройських блокбастерах.

Фільм стане третьою частиною кінофраншизи "Супер Майк" про Майка Лейна, який раніше заробляв на життя чоловічим стриптизом для жінок. У новій частині він вийде на сцену після тривалої перерви, залишившись без копійки після того, як його ділова угода провалилася. Тепер він змушений підробляти барменом у Флориді, аж поки не знайомиться з багатою світською левицею. Вона спокушає його пропозицією, від якої Майк не може відмовитися, і разом вони вирушають до Лондона працювати над новою виставою. Коли Майк усвідомлює, що на думці у його супутниці, перед ним та його командою танцюристів постає питання: чи зможуть вони впоратися самотужки?

Окрім Татума, який виконав головну роль у попередніх двох частинах, у фільмі також зіграла Сальма Хаєк ("Фріда", "Відчайдушний", "Дім Гуччі", "Тілоохоронець дружини кілера").

В світовий прокат фільм має вийти 10 лютого 2023 року напередодні Дня святого Валентина.

Франшиза "Супер Майк"

Перший фільм франшизи "Супер Майк" вийшов в прокат влітку 2012 року та отримав здебільшого позитивні відгуки. В центрі сюжету фільму був Майк Лейн, більш відомий як супер-Майк. Молодий привабливий чоловік мріяв про власний бізнес, однак щоб здобути гроші, вимушений був працювати стриптизером у клубі Xquisite. Він намагався залишатися самим собою, але паралельне нічне життя сповнене спокус.

Фільм був частково заснований на реальних подіях, які відбувалися з Ченнінгом Татумом, що в 19 років також підробляв стриптизером. Також у фільмі зіграли Алекс Петтіфер, Меттью Бомер, Джо Манганьєлло, Меттью Макконехі, Кевін Неш та Олівія Манн, а режисером виступив Стівен Содерберг.

У 2015 році вийшла друга частина фільму "Супер Майк XXL", події якої відбувалися через кілька років після першої. Майкл Лейн вже жив спокійним життям власника меблевого бізнесу, коли доля знову звела його із колишньою командою "екзотичних танцівників", які прямували до Маямі на конкурс стриптизу. Майк вирішив приєднатися до хлопців, аби ще раз спробувати перемогти у змаганнях найкращих запальних танцюристів Америки.

У другій частині до своїх ролей повернулися Татум, Бомер, Манганьєлло та Неш, а також додалося кілька нових імен – Ембер Херд, Елізабет Бенкс, Джада Пінкетт Сміт та інші. Режисером замість Содерберга виступив Грегори Джейкобс. Картина чудово окупилася в прокаті, однак отримала трохи гірші відгуки.

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