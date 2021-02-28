Раніше Супермен-афроамериканець з'являвся тільки в коміксах.

Студія Warner Bros. збирається повернути на широкі екрани історію про Супермена. При цьому головну роль може вперше виконати темношкірий актор.

Читайте такожУ мережі показали перший кадр скандального серіалу про королеву Англії з темношкірою акторкою (фото)Про це пише The Hollywood Reporter з посиланням на джерела,

Раніше Супермен-афроамериканець з'являвся тільки в коміксах.

Супермен повертається: що відомо про новий фільм

За інформацією Deadline, новим фільмом зацікавлений Генрі Кавілл, який зіграв Супермена в «Людині зі сталі», «Бетмені проти Супермена» та «Лізі справедливості».

Новий сюжет не буде кіновсесвіту, в яку входить «Людина зі сталі».

Над створенням перезапуску працює Джей Джей Абрамс та його продюсерська компанія Bad Robot, продюсером також виступить Ханна Мінгелла.

Сценарій пише Та-Нехасі Коутс, письменник та журналіст, автор книги «між світом і мною», а також коміксів про Чорну Пантеру й Капітана Америку.

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Автор: УНІАН