На паркеті Тіна з'явилася у бежевому корсетному боді та прозорій спідниці в тон.

У півфіналі шоу "Танці з зірками" вперше на паркеті станцювала співведуча Юрія Горбунова Тіна Кароль.

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Співачка виконала чуттєву румбу під композицію Lady in red разом з учасниками проекту Юлією Саніною та Дмитром Жуком.

На паркеті Тіна з'явилася у бежевому корсетному боді та прозорій спідниці в тон.

Виступ зіркового тріо судді оцінили 40 балів.

"Тіно, так нечесно! Занадто красиво, щоб якось оцінювати й думати про те, що ми тут судді. Тут картонні глядачі почали оживати", - прокоментував виступ Влад Яма.

"Танці з зірками": хто пройшов до суперфіналу

У неділю, 22 листопада, на каналі "1+1" відбувся півфінал оновленого четвертого сезону проекту "Танці з зірками". Кожна пара настільки приголомшила суддів і глядачів, що ніхто цього тижня не залишив проект. Тому боротьбу за кубок продовжують Юлія Саніна і Дмитро Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер з Кирилом Васюком.

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Автор: Ольга Робейко