Всі три пари залишилися в проекті.

У неділю, 22 листопада, на каналі "1+1" відбувся півфінал оновленого четвертого сезону проекту «Танці з зірками».

У тринадцятому випуску учасники виконали по три танці. Зірки вийшли на паркет зі своїми партнерами, а також вперше в історії шоу станцювали з ведучими проекту.

Кожна пара настільки приголомшила суддів і глядачів, що ніхто на цьому тижні не покинув проект. Тому боротьбу за кубок продовжують Юлія Саніна і Дмитро Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер з Кирилом Васюком.

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Нагадуємо, щонеділі глядачі можуть підтримати своїх фаворитів. Умови голосування залишаються незмінними: віддати голос глядачі зможуть зателефонувавши, надіславши смс-повідомлення або проголосувавши у додатку «1plus1.video».

З одного мобільного номеру можна зробити 50 дзвінків або надіслати 50 смс, а також можна голосувати за допомогою мобільного додатку «1plus1.video». У ньому доступна функція «Суперголос», яка дорівнює 7 смс повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 «Суперголосів» за одного учасника.

Дивіться шоу «Танці з зірками» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

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Автор: УНІАН