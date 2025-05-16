Прем'єра серіалу запланована на вересень 2025 року.

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер нового кримінального серіалу "Завдання" (Task) – нового проєкту від Бреда Інгелсбі, творця іншого кримінального хіта платформи "Мейр з Істтауна", що виходив 2021 року.

В центрі сюжету нового серіалу – агент ФБР Том, який очолює оперативну групу, що намагається зупинити серію пограбувань наркопритонів у робочому передмісті Філадельфії.

Головну роль у серіалі виконав чотириразовий номінант на "Оскар" Марк Руффало ("Вічне сяйво чистого розуму", "Зодіак", "Бідолашні створіння", "Міккі-17"), широкій аудиторії найбільш відомий як Брюс Беннер / Неймовірний Галк у кіновсесвіті Marvel.

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Також у шоу зіграли Том Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "Залізний кулак"), Емілія Джонс (серіали "Ключи Локків", "Утопія"), Тусо Мбеду ("Королева-воїн"), Рауль Кастільо ("Армія мерців", "Гнів людський") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на вересень 2025 року.

Перший сезон налычуватиме сім епізодів.

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