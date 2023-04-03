Прем'єра серіалу з Семюелом Л. Джексоном в головній ролі відбудеться 21 червня 2023 року на Disney+.

Кіокомпанія Marvel Studios представила повноцінний трейлер та оголосила дату виходу міні-серіалу "Таємне вторгнення" (Secret Invasion), що стане першим серіалом п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

Отже, прем'єра серіалу відбудеться 21 червня 2023 року на Disney+. Всього перший сезон склдатиметься з шести епізодів, що виходитимуть по одному раз на тиждень.

Вже відомо, що в центрі сюжету опиниться колишній директор організації "Щ.И.Т." Нік Ф'юрі (Семюел Л. Джексон), якому доведеться розібратися з фракцією інопланетян-метаморфів скруллів, здатних приймати вигляд інших істот, які отримали контроль над усіма аспектами життя землян. Допомогатимуть йому в цьому вірна колега Марія Хілл (Кобі Смолдерс), агент ЦРУ Еверетт К. Росс (Мартін Фріман), офіцер ВПС Джеймс "Роуді" Роудс / Воїтель (Дон Чідл) і лідер дружної до людей фракції скруллів Талос (Бен Мендельсон), добре знайомі фанатам кіновсесвіту Marvel за попередніми проектами.

Також у новому трейлері глядачі дізналися трохи більше про персонажів Емілії Кларк, яка зіграє доньку Талоса Г’айю, Олівії Колман, якій дісталася роль Соні Фолсуорт – давньої союзниці Ф'юрі з MI6, та Кінгслі Бен-Адіра, який зіграє лідера бунтівного угрупування скруллів Гравіка. Усі вони з'являться в кіновсесвіті Marvel вперше.

П'ята фаза кіновсесвіту Marvel

П'ята фаза кінематографічного всесвіту Marvel офіційно стартувала 17 лютого 2023 року фільмом "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

Загалом п'ята фаза налічуватиме шість фільмів – окрім "Людини-мурахи 3" у 2023-2024 роках вийдуть фільми: "Вартові галактики 3" (5 травня 2023 року), "Марвели" (10 листопада 2023 року), "Капітан Америка: Новий світовий порядок" (3 травня 2024 року), "Громовержці" (26 липня 2024 року) та "Блейд" (6 вересня 2024 року).

Також в рамках п'ятої фази вийдуть сім серіалів: "Таємне вторгнення" (21 червня 2023 року), 2 сезон "Локі" (середина 2023 року), 2 сезон "А що як?..." (дата невідома), "Залізне серце" (дата невідома), "Ехо" (дата невідома), "Аґата: Ковен хаосу" (2023/2024 роки) та "Шибайголова: Народжений знову" (початок 2024 року).

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