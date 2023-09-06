Мешканці Маріуполя критикували кінострічку, адже вона показувала події зовсім не такими, як вони були.

Телеканал СТБ відреагував на скандал навколо фільму "Юрик". Кінострічка про хлопчика, який самотужки рятувався з Маріуполя, отримала чимало критики. Тому фільм вирішили вилучати з показу.

"Ми дякуємо жителям Маріуполя, захисникам міста та всім українцям, які звернули нашу увагу на невідповідність частини сцен в художньому фільмі "Юрик" історичній правді. СТБ вилучить з показу поточну версію стрічки та приносить вибачення перед глядачами, яких ранив її показ", - повідомляється на сторінці СТБ в Instagram.

Втім, у завершенні цього скандалу є нюанс. Фільм планують переробити, аби у ньому більше не згадувалося про Маріуполь.

Відео дня

"Телеканал СТБ доручив компанії-виробнику стрічки ОSNOVAFILM production внести значні зміни і розробити нову версію фільму. Зокрема, виключити будь-які згадки Маріуполя як місця, в якому розгортаються події і не використовувати назв інших українських міст, що знаходились чи тимчасово знаходяться під російською окупацією. Художня стрічка має включати в себе документальний постскриптум, що відобразить реальні факти про масштаб російських злочинів та жертв серед мирного населення і не містити проявів інших організацій в частині висвітлення евакуаційного процесу", - йдеться у повідомленні.

Представники телеканалу заявили, що "Юрика" нібито варто переробити, але зберегти. Цей фільм, як стверджує СТБ, розповідає про дітей в умовах повномасштабної війни, проте у "художній формі".

"Юрик" - це одна з перших розповідей про життя наших дітей в умовах російського повномасштабного вторгнення, відтворена у художній формі. В центрі картини – історія 11-річного хлопчика, дитини, яка через війну вимушена була стати дорослою. Це історія про людей, які допомагають йому знайти порятунок. Всі вони роблять найскладніше, що можна зробити в час війни - залишаються людьми. Про наших "Юриків" з різних українських міст, що пережили російську окупацію чи ще тимчасово знаходяться в ній, мають знати та пам’ятати всі", - додали в СТБ.

Реакція мережі

У коментарях під дописом користувачі пишуть, що перероблення фільму не врятує ситуацію. Юзери також додали:

"Ані зміна місця подій, ані зміна концепції, ані напис на початку фільму тощо, не змінять жодної емоції маріупольця на те, що ви зробили, знявши фільм "Юрик"

"Зберегти фільм? Ні. Просто витрачені гроші. Бюджет. От і все. Гроші дорожчі для каналу за почуття людей. Цей фільм треба знищити - він брехливий"

"Звісно, усі помиляються, але невже перед показом ні в кого з команди не закралася думка, що наше суспільство не повірить у цю "казочку" і буде обурення?".

Скандал навколо фільму "Юрик" - з чого усе почалося

Нещодавно СТБ презентував фільм, у якому показав історію хлопчика, який застав війну у Маріуполі. Втім, реакція глядачів була негативною. Телеканал СТБ закидали негативними коментарями.

Мешканці Маріуполя записували відео, у який називали фільм ганьбою та плювком на трагедії. Окрім цього, про брехню та неправдиві сцени у кінострічці висловився й воїн "Азову".

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