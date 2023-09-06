Телеканал СТБ відреагував на скандал навколо фільму "Юрик". Кінострічка про хлопчика, який самотужки рятувався з Маріуполя, отримала чимало критики. Тому фільм вирішили вилучати з показу.
"Ми дякуємо жителям Маріуполя, захисникам міста та всім українцям, які звернули нашу увагу на невідповідність частини сцен в художньому фільмі "Юрик" історичній правді. СТБ вилучить з показу поточну версію стрічки та приносить вибачення перед глядачами, яких ранив її показ", - повідомляється на сторінці СТБ в Instagram.
Втім, у завершенні цього скандалу є нюанс. Фільм планують переробити, аби у ньому більше не згадувалося про Маріуполь.
"Телеканал СТБ доручив компанії-виробнику стрічки ОSNOVAFILM production внести значні зміни і розробити нову версію фільму. Зокрема, виключити будь-які згадки Маріуполя як місця, в якому розгортаються події і не використовувати назв інших українських міст, що знаходились чи тимчасово знаходяться під російською окупацією. Художня стрічка має включати в себе документальний постскриптум, що відобразить реальні факти про масштаб російських злочинів та жертв серед мирного населення і не містити проявів інших організацій в частині висвітлення евакуаційного процесу", - йдеться у повідомленні.
Представники телеканалу заявили, що "Юрика" нібито варто переробити, але зберегти. Цей фільм, як стверджує СТБ, розповідає про дітей в умовах повномасштабної війни, проте у "художній формі".
"Юрик" - це одна з перших розповідей про життя наших дітей в умовах російського повномасштабного вторгнення, відтворена у художній формі. В центрі картини – історія 11-річного хлопчика, дитини, яка через війну вимушена була стати дорослою. Це історія про людей, які допомагають йому знайти порятунок. Всі вони роблять найскладніше, що можна зробити в час війни - залишаються людьми. Про наших "Юриків" з різних українських міст, що пережили російську окупацію чи ще тимчасово знаходяться в ній, мають знати та пам’ятати всі", - додали в СТБ.
Реакція мережі
У коментарях під дописом користувачі пишуть, що перероблення фільму не врятує ситуацію. Юзери також додали:
- "Ані зміна місця подій, ані зміна концепції, ані напис на початку фільму тощо, не змінять жодної емоції маріупольця на те, що ви зробили, знявши фільм "Юрик"
- "Зберегти фільм? Ні. Просто витрачені гроші. Бюджет. От і все. Гроші дорожчі для каналу за почуття людей. Цей фільм треба знищити - він брехливий"
- "Звісно, усі помиляються, але невже перед показом ні в кого з команди не закралася думка, що наше суспільство не повірить у цю "казочку" і буде обурення?".
Скандал навколо фільму "Юрик" - з чого усе почалося
Нещодавно СТБ презентував фільм, у якому показав історію хлопчика, який застав війну у Маріуполі. Втім, реакція глядачів була негативною. Телеканал СТБ закидали негативними коментарями.
Мешканці Маріуполя записували відео, у який називали фільм ганьбою та плювком на трагедії. Окрім цього, про брехню та неправдиві сцени у кінострічці висловився й воїн "Азову".