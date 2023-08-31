Крім цього, про фільм висловився воїн "Азова", який захищав "Азовсталь".

Кілька днів тому телеканал СТБ представив військову драму "Юрик". Фільм, який нібито заснований на реальних подіях, презентували до Дня Незалежності України. Однак кінострічка отримала чимало негативних відгуків, навколо неї розгорівся скандал.

Фільм обурив жителів Маріуполя, які своїми очима бачили, що відбувалося в місті. Крім цього, продюсерка драми Тетяна Куц звинуватила мешканців міста у тому, що вони нібито самі "голосували за РФ". На скандал відреагував і воїн "Азова" Давид "Хімік" Касаткін.

Про що фільм "Юрик"

У військовій драмі показано історію про хлопчика, який зустрів повномасштабну війну РФ проти України в рідному Маріуполі, разом зі своєю сім'єю. Батько дитини загинув, а його мама зважилася на відчайдушний крок. 11-річному Юрику довелося самотужки добиратися до Естонії, де на нього чекали родичі.

Творці фільму акцентували увагу на тому, що сценарій заснований на реальних подіях. Історія справді трохи перегукується з подіями весни 2022 року. Тоді стало відомо про хлопчика, який евакуювався без батьків з номером телефону родичів на руці.

Чому фільм не сподобався людям з Маріуполя

Після прем'єри фільму "Юрик" мережа "вибухнула" негативними відгуками. Особливо гнівно про кінокартину реагували люди, які жили в Маріуполі і своїми очима бачили все, що там відбувалося навесні 2022 року.

"Від реальних подій там зовсім нічого... Це просто максимально неповага до українців. У фільмі йде "відбілювання" ОБСЄ", - розповів один з користувачів мережі.

Глядачів обурило, що у фільмі показано, як ОБСЄ допомагає з евакуацією городян. Крім цього, в деяких сценах "Юрика" можна помітити, що у людей в Маріуполі нібито було світло і вони навіть могли комусь телефонувати. Все це, як відзначають люди, які зуміли врятуватися і виїхати з міста, є неправдою.

"Цей фільм потрібно заборонити. Це плювок в душу всьому Маріуполю", - відзначають автори відгуків на фільм "Юрик".

Що на критику відповіла продюсер фільму

На тлі скандалу, який тільки починався навколо кінострічки, продюсерка фільму Тетяна Куц прокоментувала один з дописів у Facebook і зазначила, що маріупольці нібито самі "пішли на референдум". Вона звинуватила мешканців міста у тому, що нині РФ вбиває "не тільки маріупольців". Скріншоти її коментаря швидко "розлетілися" мережею.

Незабаром Куц довелося виправдовуватися. На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що "помилилася". Також продюсер заявила:

"Напевно, краще б було пояснити, що "Юрик" - не документальне кіно і не кіно про Маріуполь, а історія однієї конкретної дитини, викладена у художньому творі. Що ми прагнули уникнути надмірної ретравматизації тих, хто в реальності пережив усі жахи окупації. Що наша команда, створюючи цей фільм в умовах повномасштабної війни, вклала у нього свої серця і душі, і розповіді близьких нам людей, які також евакуювалися з окупованого Маріуполя".

Куц написала, що вибачається перед жителями міста за свої слова. Вона заявила, що "не хотіла знецінювати біль людей і шукати винних серед українців".

Думка воїна "Азова" про фільм "Юрик"

Захисник "Азовсталі" і воїн підрозділу "Азов" Давид "Хімік" Касаткін у коментарі для видання "Букви" зазначив, що у фільмі багато брехні. Він розповів, що в Маріуполі люди сиділи без світла і води, вони голодували і їм допомагали не представники ОБСЄ, а "Азовці" та інші військові.

"Почнемо з того, що місто не було готове до війни зовсім, звідки взялися чутки що це було саме підготовлене місто? Мера та ОБСЄ не було у місті ще до початку війни, вони усе знали. Ніякої евакуації ні від мера, ні від ОБСЄ не було, навіть спроб не було. Евакуацією намагалися займатися небайдужі люди, але їх обстрілювали росіяни. Коли російська авіація знищила ДТЕК ще на 2 тиждень війни, після цього увесь цей час у місті не було ні світла, ні води, ні газу звʼязку теж не було. Люди почали голодувати. Коли росіяни знищували будівлі у яких були люди, та ці люди були завалені у підвалах та кричали, щоб їх витягнули, ОБСЄ їх не рятувало, їх рятували "Азовці" та інші військові підрозділи. Коли люди голодували, їм приносили їжу "Азовці" та інші військові, коли люди шукали укриття, їх ховали "Азовці" та інші військові. Цьому всьому є відео докази. А хто вважає навпаки, то скажіть мені це в обличчя", - зазначив "Хімік".

В "СТБ" скандал навколо фільму поки що ніяк не коментують. У соцмережах телеканалу з'явилося чимало негативних відгуків від глядачів, проте відповіді вони не отримали.

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