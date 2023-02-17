Фільм вийде 31 березня 2023 року на Apple TV+.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ представив перший трейлер фільму "Тетріс" (Tetris) про розробку культової відеогри.

В центрі сюжету цієї біографічної драми, заснованої на реальних подіях, опиниться нідерландський дизайнер відеоігор Хенк Роджерс, який в середині 1980-х років вирушить до Радянського Союзу, щоб отримати права на головоломку. Там він зустрінеться з радянським програмістом Олексієм Пажитновим, який, власне, і є автором гри.

Головну роль у "Тетрісі" виконав британський актор Терон Еджертон, найбільш відомий за фільмами з серії "Kingsman", а також роллю Елтона Джона у байопіку "Рокетмен".

Режисером стрічки виступив Джон С. Бейрд ("Багно", "Касс").

Фільм "Тетріс" вийде 31 березня 2023 року на Apple TV+.

Історична основа фільму

Відеогра-головоломка Тетріс була створена 1984 року російським програмістом Олексієм Пажитновим разом з колегами в ОЦ Академії наук СРСР у Москві. Так як він був співробітником радянського уряду, Пажитнов не отримував гонорари.

Невдовзі після виходу Тетріса в СРСР, грою зацікавився нідерландський дизайнер відеоігор Хенк Роджерс, який вирішив отримати права на гру. Для цього він поїхав до Москви, де зустрівся з Пажитновим.

У 1991 році Пажитнов переїхав до США, де він живе досі. У 1996 році він заснував компанію Tetris разом з Хенком Роджерсом та отримав свій перший гонорар за розробку. Пізніше він працював над ще кількома відомими відеоіграми.

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