Чотири роки і $53 тисяч: англієць винайшов "суперкомп'ютер" для гри в "Тетріс" (відео)

Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на BBC.

Про принципи його роботи розповідається у відео.

Винахідник назвав свою розробку «Мегапроцесором». Для його створення Ньюмен використовував 40 тис. транзисторів і 10 тис. світлодіодів, які в загальній сумі вимагають потужності 500 Вт. Тим не менш «Мегапроцесор» має дуже слабкі характеристики: 256 байт оперативної пам'яті і процесор на 20 кГц.

Єдиною грою, в яку можна пограти на «суперкомп'ютері», став «Тетріс».

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Головна особливість «Мегапроцесора» в тому, що при його створенні використовувалися транзистори стандартної величини замість мікротранзисторів, які займають набагато менше місця і використовуються у виробництві сучасних комп'ютерів. Сам Ньюмен сподівається, що його розробка потрапить у музей і буде використовуватися в навчальних цілях.