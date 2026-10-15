'Бджоляр' повертається: вийшов тизер нового бойовика з Джейсоном Стейтемом (відео)

В український прокат фільм вийде 14 січня 2027 року.

Вийшов український тизер-трейлер кримінального екшна "Бджоляр 2" (The Beekeeper 2) з зіркою бойовиків Джейсоном Стейтемом ("Гнів людський", "Механік", "Самотник", франшизи "Перевізник", "Форсаж", "Нестримні").

Як глядачі пам'ятають з першого фільму, за задумкою його творців, кожен штат США має власний "Вулик" – таємну мережу елітних агентів, відому як "Бджолярі". Їхня місія – захищати національну безпеку країни, діючи поза межами офіційних структур. Адам Клей, колишній Бджоляр, повернувся з пенсії, щоб помститися тим, хто скривдив його подругу, і несподівано розпочав масштабну операцію проти уряду США.

У другій частині сам Адам став мішенню: на нього полюють не лише спецслужби, а й інші Бджолярі. Та зупинити його буде непросто, адже для Адама ця помста ще далека від завершення.

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Окрім Стейтема у новому фільмі до своїх ролей повернуться Еммі Рейвер-Лемпман (серіал "Академія Амбрелла"), Джеремі Айронс ("М. Баттерфляй", "Лоліта", "Бетмен проти Супермена", "Дім Гуччі") та Джемма Редгрейв (серіали "Доктор Хто", "Гранчестер").

Серед нових імен у касті – Пом Клементьєв (франшизи "Вартові Галактики", "Місія неможлива"), Яра Шахіді ("Алекс Кросс", "Пітер Пен і Венді") та рестлер Адам "Едж" Коупленд ("Горець: Кінець гри", "Грошовий літак", серіали "Вікінги", "Персі Джексон та Олімпійці").

Водночас режисера першої частини Девіда Еєра ("Королі вулиць", "Лють", "Загін самогубців", "Профі", "Серце звіра") тепер замінив індонезієць Тімо Тьяджанто ("Ніхто 2", "Відступна тінь").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 14 січня 2027 року.

Нагадаємо, перший "Бджоляр" вийшов на екрани в січні 2024 року. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 71% схвалення від критиків і 92% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 53 з 100 балів, а широка аудиторія – в 5,9 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

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