Тіна Кароль 9 квітня випустить кліп на пісню з нового альбому.

Українська співачка, суддя проекту "Голос країни" Тіна Кароль у своєму Instagram анонсувала вихід кліпу на пісню "Хороший парень".

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Днями зірка вже випустила новий альбом "Красиво", до якого увійшли сім пісень "Девочка", "Хороший парень", "Бегу", "Любовники", "Скандал", "Красиво", "Это любовь".

Кліп на пісню "Скандал" Тіна вже показувала, і він став вірусним. Цей трек просто "підірвав" TikTok. Популярні блогери та інші користувачі соцмережі активно знімали свої відео на цю пісню.

А ось чи буде такий успіх у кліпу "Хороший парень", ми дізнаємося вже завтра, 9 квітня.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич