Загалом українським кіноманам покажуть шість найкращих нових фільмів зі Швейцарії.

З 10 по 14 липня 2025 року в київському кінотеатрі "Жовтень" пройде 7-й фестиваль "Тиждень швейцарського кіно", в рамках якого українських кіноманів традиційно познайомлять за найкращими новими фільмами зі Швейцарїі.

Як повідомила пресслужба "Артхаус Трафік", до програми фестивалю цього року увійшли науково-фантастичний трилер про штучний інтелект, спортивна драма про порятунок родинної ферми, анімаційна сюрреалістична одіссея, судова справа початку минулого століття, яка стала символом ширшої боротьби за гендерну рівність, документальний фільм про Селін Діон та трагікомедія про взаємини трудових мігрантів з приймаючими родинами.

Бізони

Bisons, 2024, спорт/драма, режисер П'єр Моннар

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Відкриє фестиваль спортивна драма, що розповідає про чемпіона Швейцарії з реслінгу, який опиняється перед нелегким вибором: брат переконує його взяти участь у підпільних боях, аби врятувати сімейну ферму. Прагнучи зберегти дім, хлопець поринає у світ жорстких правил, де ціна перемоги може виявитися занадто високою.

Фільм заробив шість номінації на національну кінопремію Швейцарії, з яких переміг у трьох, включно з нагородою за найкращу чоловічу ролья для Каріма Барраса.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,8 з 10 балів.

Моя чудова Ванда

Wanda, mein Wunder, 2020, драма/комедія, режисерка Беттіна Оберлі

Дія цієї драматичної комедії розгортається на віллі біля мальовничого швейцарського озера. Тут 35-річна полька Ванда доглядає за родиною літнього Йозефа. Вона – тиха присутність у чужому домі, що працює день і ніч заради сім'ї, яку залишила в Польщі. Наймолодший син родини виявляє до неї симпатію, а згодом і щось більше. Життя під одним дахом стирає особисті межі, й Ванда поступово занурюється в інтимний світ чужої сім'ї. Та ця близькість обертається несподіванкою: жінка дізнається, що вагітна.

Свого часу фільм брав участь у низці міжнародних кінофестивалів, загалом отримавши 10 номінацій та 5 нагород.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,5 з 10 балів.

Електричне дитя

Electric Child, 2024, наукова фантастика/трилер, режисер Сімон Жакме

В центрі сюжету фільма – комп'ютерний науковець. Прагнучи врятувати сина, який страждає на рідкісне й смертельне захворювання мозку, він укладає ризиковану угоду: він обіцяє свободу штучному інтелекту, створеному в симуляції його суперкомп'ютера, в обмін на рятівні ліки. Але чи готовий він заплатити ціну за втручання розуму, який мислить за межами людського?

Фільм отрима національну кінопремію Швейцарії за операторську роботу.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,6 з 10 балів.

Справа Фріди

Frieda's Case, 2024, драма, режисерка Марія Брендле

Заснований на реальних подіях, фільм розкриває трагічну особисту історію на тлі зародження боротьби за політичну рівність і права жінок. У центрі сюжету –справа молодої швачки Фріди Келлер, яка постає перед судом на початку ХХ століття за вбивство власного п'ятирічного сина. Її гучна справа шокує суспільство й ставить незручне запитання: чи може злочинниця водночас бути жертвою?

Фільм був номінований в трьох категоріях на швейцарську національну кінопремію та переміг в одній з них – за жіночу роль другого плану для Рейчел Брауншвейг.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів.

Ідеальна нота Селін Діон

La note parfaite, l'aventure suisse de Céline Dion, 2024, документальне/музика, режисери Вінсент Гонон, Ноель Тортахада

У 1988 році Селін Діон – ще молода й маловідома канадська співачка з Квебеку – несподівано представляє Швейцарію на Євробаченні. Її перемога здається випадковістю, але за цим стоїть ретельно продуманий крок, який відкриває нову сторінку її кар'єри. Цей документальний портрет розкриває історію зіркового злету Селін: від сором’язливої дівчинки з нестандартною зовнішністю до однієї з найвідоміших співачок у світі.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,8 з 10 балів.

Подорож тіней

Reise der Schatten, 2024, анімація/сюреалізм, режисер Ів Нетцгаммер

Повнометражний режисерський дебют швейцарського митця Іва Нетцгаммера – це філософська 3D-анімація про природу людяності в епоху технологій. Ідилічна зустріч перетворюється на сюрреалістичну одіссею безстатевої істоти. У дистопічному всесвіті головний герой поступово відкриває свою справжню сутність. Стрічку можна буде побачити безкоштовно у Concert Hall на Кирилівській, 41, за умови попередньої реєстрації.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,6 з 10 балів.

Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

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