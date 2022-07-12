Якщо ви шукаєте собі кінострічку на вечір, то ця добірка точно стане в нагоді.

Шукаєте що подивитися? УНІАН зібрав топ-10 фільмів з високим рейтингом. Після їх перегляду ви точно залишитеся під враженням.

Нескінченність

Головний Герой Еван Майклс страждає від незвичайного недуги - в подробицях пам'ятає все, що траплялося з ним... в двох попередніх життях. Він намагається знайти відповіді на питання: чому все так відбувається? Чому саме він? Що з цим робити? У пошуках натикається на стародавнє таємне товариство "Когноміна", члени якого, так само як і він, пам'ятають про свої минулі життя.

Початок

Головний герой - Кобб, злодій з незвичайними здібностями. Кобб може вкрасти цінну інформацію і будь-які секрети людини, поки той спить. Цей рідкісний дар робить його цінним кадром у світі шпигунства.

По сліду хакера

Кінострічка 2022 року. Гланий герой - Рік - професійний безжальний хакер. Його не лякає нічого в спробах знайти викрадену дружину. Заради своєї мети він кидає виклик злочинному світу.

Найманець

Ще один новий фільм 2022 року. Служба в армії з дитинства була мрією Джеймса Ріда.

Однак через отримане поранення його усувають від справ, а в мирному суспільстві він не може знайти собі місця. Одного разу йому пропонують повернутися до справ, але на деяких умовах.

Праведник

Головний герой вступив у бійку з бандитами, заступившись за незнайому дівчину. Ті б його за дві секунди "поклали", якби він не був спецназівцем у відставці. Типовий сюжет з нетиповою кінцівкою.

Нагадаємо, в новому епізоді "Масяні" показали бомбардування Москви, Твері, Новгорода.

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