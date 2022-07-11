Серія отримала назву "Санкт-Маріубург", відсилаючи до того, що окупанти оголосили Санкт-Петербург містом-побратимом знищеного Маріуполя.

Російський мультиплікатор Олег Куваєв випустив новий епізод мультфільму "Масяня". На відміну від попередніх, він вийшов не смішним, тому що там показана реальна війна.

Куваєв уявив, що було б, якби Китай напав на Росію, щоб "знищити російських фашистів" і "звільнити" країну.

Згідно з сюжетом, дії починаються о 4 годині ранку, коли Масяню будить чоловік і кричить, що китайці обстріляли Москву, Новгород, Твер та інші міста, щоб "врятувати мирне населення від російських фашистів".

Сім'я вирушила у ванну, щоб сховатися там від обстрілів.

Потім вони спустилися в підвал, тому що ситуація погіршувалася. Коли Масяня з родиною не змогли виїхати через величезні затори і обстріли мирних, то спустилися в метро.

Як і багато українців, герої мультфільму неодноразово ночували в підвалі. Одного разу по дорозі з одного укриття в інше вони бачили тіла вбитих снарядами сусідів.

У розмові з сусідом чоловік Масяні дізнався, що багато людей евакуювалися в Україну - в Бучу, Маріуполь, Кременчук, тому що там зараз безпечно.

Масяні та її родині врятуватися не вдалося. Після чергового обстрілу показана сцена з молодшим сином подружжя. Він сидить у підвалі, поруч лежать тіла загиблих.

Хлопчик пише в зошит: "Мама померла на 8-й день. Дядька вбив снайпер. У мене роздерта шкіра на спині. Чучуня померла вчора, так і лежить. Квітень 2022 рік".

Згідно із задумом Олега Куваєва, ця сцена - відсилання до щоденника хлопчика з Маріуполя.

В кінці виявилося, що те, що відбувається - це сон Масяні.

"Знаєте, людей від тварин відрізняє почуття емпатії. Ця війна - страшна ганьба Росії і прокляття, а окупанти і вбивці будуть горіти в пеклі. Вибачте, що мультик вийшов не смішний, але яке веселощі, коли скільки людей помирають кожен день?",- сказала Масяня в кінці.

Нагадаємо, режисер Шон Пенн, який знімає фільм про війну в Україні, зустрівся із Зеленським.

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