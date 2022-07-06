Ця добірка вам точно сподобається!

Любителям домашнього затишку і романтики присвячується. Зовсім скоро настане п'ятниця, і якщо ви не плануєте цей вечір провести в галасливій компанії, то пропонуємо вам подивитися романтичне кіно зі своєю другою половинкою.

"В метрі один від одного"

Ця історія кохання викличе у вас жаль, сльози і радість. Молода дівчина хворіє серйозним генетичним захворюванням. Одного разу вона закохується в хлопця, але не може до нього наближатися, бо контакти з іншими людьми можуть бути для неї особливо небезпечними. А найстрашніше в цій ситуації, що і цей хлопець теж страждає від муковісцидозу. І тут виникає головне питання: кохання чи страх смерті?

"Поспішай любити"

Хороші дівчата закохуються в поганих хлопчиків. Чули про таке? Так ось, в центрі сюжету скромна дівчина, якій дуже сподобався хуліган. І яким було здивування Джеймі, коли вона зрозуміла, що Лендом до неї так само небайдужий.

"Як одружити холостяка"

Від кохання до ненависті один крок. І навпаки теж. Ця історія розповість про завзятого холостяка і молоду дівчину, які при типових обставинах ніколи б не звернули увагу один на одного. Але один випадок зведе їх разом, і, здається, вже назавжди.

"Магія місячного світла"

Ця історія розповість про детектива, який намагається вирахувати шахраїв, що орудують в місті. Але його "метою" виявиться красива дівчина, в яку він закохається без пам'яті. Чим все закінчиться - дивіться.

"Століття Адалін"

У центрі сюжету жінка, яка народилася ще у 20 столітті. По сьогоднішній день вона виглядає дуже молодо, ніби не старіє. Але все своє життя вона провела на самоті. Одного разу з щасливої нагоди вона зустрічає чоловіка своєї мрії, з яким зможе знову стати смертною.

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