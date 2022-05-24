Четвертий фільм про Тора має вийти у світовий прокат 8 липня 2022 року.

Вийшов перший повноцінний трейлер супергеройського фільму "Тор: Любов і грім" (Thor: Love and Thunder), заснований на коміксах Marvel про Тора.

У новому ролику, опублікованому на YouTube-каналі Marvel Entertainment, нарешті показали головного антогоніста фільму – Горра Вбивцю богів, роль якого виконає майстер перевтілень Крістіан Бейл.

Відзначимо, суперлиходій Горр Вбивця богів (Gorr The God Butcher) вперше з'явився в коміксі "Тор: Бог грому" №2 від Marvel в 2013 році в рамках перезапуску коміксів про Тора. У кіновсесвіті Marvel персонаж з'явиться вперше у фільмі "Тор: Любов і грім".

За легендою, Горр виріс на невідомій пустельній планеті, жителі якої регулярно страждали через землетруси, нестачу води і напади диких тварин. Проте, жителі планети сліпо вірили в богів, хоча ті їм ніяк не допомагали. Горр втратив віру в богів, коли його мати, дружина і діти померли, за що він був вигнаний зі свого племені. Коли Горр дізнався, що боги все ж існують, але не допомагають нужденним, він поклявся вбити всіх богів.

Фільм "Тор: Любов і грім" має вийти у світовий прокат 8 липня 2022 року. Він стане частиною четвертої фази кіновсесвіту Marvel, прямим продовженням фільму фільму "Тор: Раґнарок" (2017), а його події розгортатимуться після фільму "Месники: Завершення" (2019).

Як і в попередніх фільмах, роль Тора виконає Кріс Хемсворт. Після перемоги над Таносом бог Грому нарешті приведе себе у форму, а також після багатьох років розлуки зустрінеться з колишньою коханою Джейн Фостер (Наталі Портман), що з'являлася в перших двох фільмах серії. Правда, тепер вона постане в образі Могутнього Тора – жіночої версії супергероя.

Також у фільмі знову з'являться Тесса Томпсон, яка виконала роль Валькірії – королеви Нового Асгарда, і члени команди "Вартових Галактики": Пітер Квілл / Зоряний Лорд (Кріс Претт), Мантіс (Пом Клементьєфф), Дракс Руйнівник (Дейв Батіста), Небула (Карен Гіллан) та інші.

Режисером фільму став Тайка Вайтіті, який до цього працював над фільмом "Тор 3: Раґнарок", а також картинами "Що ми робимо у тінях", "Кролик Джоджо" та серіалом "Мандалорець".

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