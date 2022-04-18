Четвертий фільм про Тора повинен вийти у світовий прокат 8 липня 2022 року.

Вийшов перший тизер супергеройського фільму "Тор: Любов і грім" (Thor: Love and Thunder), заснований на коміксах Marvel про Тора.

Короткий ролик з першими кадрами з четвертого фільму про пригоди Тора опублікований на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

Зазначимо, фільм "Тор: Любов і грім" має вийти у світовий прокат 8 липня 2022 року. Він стане частиною четвертої фази кіновсесвіту Marvel, прямим продовженням фільму фільму "Тор 3: Раґнарок" (2017), а його дія розгортатиметься після подій фільму "Месники: Завершення" (2019).

Як і в попередніх фільмах, роль Тора виконає Кріс Хемсворт. Судячи з трейлеру, Тор, який помітно запустив себе після знищення Асгарда і загибелі свого брата Локі, після перемоги над Таносом нарешті приведе себе у форму і відправиться на зустріч новим пригодам.

Також у фільмі знову з'являться Тесса Томпсон, яка виконала роль Валькірії – королеви Нового Асгарда, і члени команди "Вартових Галактики": Пітер Квілл / Зоряний Лорд (Кріс Претт), Мантіс (Пом Клементьєфф), Дракс Руйнівник (Дейв Батіста), Небула (Карен Гіллан) та інші.

Ще один гучний камбек – Наталі Портман, яка виконала роль романтичного інтересу Тора доктора Джейн Фостер в перших двох фільмах серії. У новому фільмі вона вперше приміряє насебя образ могутнього Тора – саме в такому амплуа Портман з'явилася у фінальних кадрах тизера.

Сюжет фільму поки не розголошується. Втім, вже відомо, що основним антогоністом тут стане Ґорр Убивця богів, роль якого виконає Крістіан Бейл.

Режисером фільму став Тайка Вайтіті, який до цього працював над фільмом "Тор 3: Раґнарок", а також картинами "Що ми робимо у тінях", "Кролик Джоджо" та серіалом "Мандалорець".

Також був опублікований перший постер до фільму.

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