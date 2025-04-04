В український прокат фільм вийде 31 липня 2025 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер перезапуску культової пародійної комедії "Голий пістолет" (The Naked Gun) – це буде четвертий фільм франшизи і перший, в якому головну роль грає не Леслі Нільсен.

Цього разу в центрі сюжету фільму, що пародією детективні фільми завдяки висміюванню кліше про поліцію, опиниться Френк Дребін-молодший – син головного героя оригінальної трилогії. Як і батько, він працює у відділі "Поліцейський загін".

Головну роль у новому "Голому пістолеті" виконав зірка бойовиків Ліам Нісон (франшиза "Заручниця", "Реальна любов", "Чесний злодій").

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Також у фільмі зіграли Памела Андерсон (серіал "Рятівники Малібу", "Остання танцівниця"), Пол Волтер Гаузер ("Я, Тоня", "Круелла", серіал "Чорний птах"), Кевін Дюранд (серіали "Загублені", "Штам"), репер Busta Rhymes та інші.

Зняв фільм американський режисер Аківа Шаффер, який до цього працював над комедіями "Сусідський патруль" (2012) та "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички" (2022).

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 31 липня 2025 року.

Нагадаємо, оригінальная комедія "Голий пістолет" з коміком Леслі Нільсоном вийшла на екрани в 1988 році та була заснована на серіалі "Полійцейський загін" 1982 року з ним же в головній ролі. Пізніше вийшли ще два фільми серії – "Голий пістолет 2½: Запах страху" (1991) та "Голий пістолет 33⅓: Остання образа" (1994).

Усі фільми серії, попри свій максимально крінжовий та гротескний стиль, одночасно піднімали серйозні теми, що турбували суспільство – від протистояння з СРСР і загроз тероризму до забруднення навколишнього середовища.

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