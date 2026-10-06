'Короля Талси' зі Сталлоне продовжили на 5-й сезон: він переїде до нового міста

Прем'єра 4-го сезону відбудеться 16 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Paramount+ оголосив про продовження кримінального серіалу "Король Талси" (Tulsa King) з Сильвестром Сталлоне (франшизи "Роккі", "Крід", "Рембо", "Нестримні", "Вартові галактики") на п'ятий сезон. Це відбулося за 10 днів до прем'єри четвертого сезону.

Одночасно зйомки серіалу перенесуть зі штату Джорджія до Нью-Йорка, що узгоджується із сюжетом нового сезону, повідомляє Variety.

Персонаж Сталлоне, бос мафії Двайт "Генерал" Манфреді, родом із Нью-Йорка, але його звідти "вижили" кримінальні боси, на яких він тоді працював. У містечку Талса в штаті Оклахома він вирішив будувати власну кримінальну імперію. В п'ятому сезоні Манфреді повернеться до свого мафіозного коріння.

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Але є в цьому рішенні не лише сюжетна, а й практична складова: завдяки нещодавньому вдосконаленню системи податкових пільг штат Нью-Йорк став одним із найвигідніших місць у світі для кіновиробництва, що приваблює сюди численні кіно- та телепроєкти.

При цьому у п'ятому сезоні каст серіалу поповниться кількома новини іменами: Ерік Палладіно ("Я граю Роккі"), Гленн Флешлер (серіал "Мільярди"), Ентоні Скорді ("Останній рубіж") та Нікола Шрелі ("Влада в нічному місті. Книга IV: Сила").

Тим часом, донька Сталлоне, Скарлет Роуз Сталлоне, яка виконувала роль однієї з підлеглих головного героя Спенсер у всіх чотирьох сезонах серіалу, отримала статус постійної акторки основного складу.

Нагадаємо, прем'єра четвертого сезону "Короля Талси" запланована на 16 жовтня 2026 року. Він налічуватиме десять епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 87% схвалення від критиків і 76% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 66 із 100 балів, а широка аудиторія – у 7,2 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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