Вийшов тизер 4 сезону кримінального серіалу 'Король Талси' з Сильвестром Сталлоне (відео)

Прем'єра продовження серіалу запланована на 16 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Paramount+ показав тизер четвертого сезону кримінального серіалу "Король Талси" (Tulsa King).

Головний герой серіалу – капо нью-йоркської мафії Двайт "Генерал" Манфреді, який відбув 25-річний термін ув'язнення, не здавши свого боса і його сина. Вийшовши на свободу, замість омріяної нагороди він був відісланий до сонного містечка Талса в Оклахомі. Але він не здався, а замість цього почав збирати свою команду, щоб вибодувати власну кримінальну імперію.

В новому сезоні Манфреді буде намагатися захистити свою команду та узаконити свою імперію. Заважатимуть йому в цьому нові загрози від корумпованих політиків, небезпечних суперників і нищівної особистої втрати. Герою доведеться покладатися на старі вуличні інстинкти Нью-Йорка, перетворюючи Талсу на головне поле битви.

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До головної ролі у серіалі повернувся легендарний Сильвестр Сталлоне (франшизи "Роккі", "Крід", "Рембо", "Нестримні", "Вартові галактики").

Також важливі ролі у серіалі грають Ґаррет Гедлунд ("Троя", "Трон: Спадок", "Потрійний кордон"), Мартін Старр (франшиза "Людина-павук", серіали "Диваки і навіжені", "Кремнієва долина"), Дейна Ділейні (серіали "Відчайдушні домогосподарки", "Тіло як доказ"), Френк Ґрілло (франшиза "Перший месник", серіал "Миротворець"), Джей Вілл (серіал "Дивовижна місіс Мейзел") та інші.

Прем'єра четвертого сезону серіалу запланована на 16 жовтня 2026 року. Новий сезон налічуватиме десять епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

"Король Талси" – що відомо про серіал

Перший сезон серіалу "Король Талси" від Тейлора Шерідана (актор у серіалі "Сини анархії", режисер серіалів "Єллоустоун", "1883", "1923", "Мер Кінгстауна", "Спецоперації: Левиця") стартував у листопаді 2022 року. Він отримав в цілому позитивні відгуки від критиків, що особливо відзначали акторську гру Сталлоне, на якому, власне, і тримається увесь серіал.

Другий сезон серіалу вийшов у вересні 2024 року, а третій – у вересні 2025 року.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 87% схвалення від критиків і 75% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 66 із 100 балів, а широка аудиторія – у 7,2 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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