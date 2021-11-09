Перший сезон серіалу моментально знайшов популярність.

Південнокорейський кінорежисер, творець популярного серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хек заявив, що на глядачів чекає другий сезон. Більш того, він вже знаходиться у виробництві.

Про це повідомляє Associated Press.

При цьому деталі другого сезону Хван не розкрив, але запевнив, що концепцію вже придумав. Також поки невідома дата прем'єри.

"Було стільки прохань і стільки позитивних відгуків, де люди говорили, що хочуть побачити другий сезон... я відчуваю, що у мене майже не залишилося вибору! Але так, новий сезон дійсно буде. У мене в голові він вже є, і зараз я все планую. Поки рано судити, коли це трапиться. Але можу пообіцяти вам: Кі Хун повернеться і зробить дещо для всього світу", - сказав творець серіалу.

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Південнокорейський веб-серіал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. У першому сезоні, який вийшов у вересні 2021 року, всього 9 серій.

Сюжет. Персонажі серіалу, зіткнувшись з фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в жорстоких дитячих іграх. Щоб виграти приз у розмірі 45 мільйонів доларів, вони повинні пройти шість раундів. Всі переможені гинуть.

Раніше УНІАН повідомляв, що творець серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хек розкрив таємницю своїх заробітків.

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Автор: Діана Могилєвич