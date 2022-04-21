На сьогодні відкрилися три кінотеатри.

З 21 квітня в Києві поступово почали відкриватися кінотеатри. При цьому нічних сеансів поки не буде.

Про це повідомляє портал КінотеатрUA.

Зараз відкрилися три кінотеатри - "Мультиплекс" в ТЦ Караван і ТРК Комод і "Планета кіно" в торгово-розважальному центрі River Mall.

21 квітня можна подивитися такі фільми як "Веном 2: Карнаж", "Час", "Вірити", "Кролик Петрик: Втеча в місто", "Черкаси", "Людина-павук: немає шляху додому", "Падіння Місяця" та інші.

Зазначимо, у Києві зберігається комендантська година з 22:00 до 5:00. Попри те, що місто поступово оживає, мер Віталій Кличко просить дотримуватися правил безпеки.

Крім того, Кличко рекомендував поки не повертатися до столиці. За його словами, в Києві поки зберігається небезпечна ситуація. Повертатися можна буде тільки після того, як будуть розміновані всі боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини: