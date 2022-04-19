В області триває розмінування, вже є трагічні випадки.

Мер Києва Віталій Кличко вкотре наголосив, що повертатися до столиці вкрай небезпечно.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він підкреслив, що найбільше нерозірваних боєприпасів знаходяться у лісосмугах біля Києва. Рекомендація для усіх мешканців Київщини - не відвідувати їх.

"Після того, як розмінування вже закінчиться… я не можу сказати вам проміжок часу, тому що велика кількість снарядів. Я на власні очі бачив. Це вкрай небезпечно. Давайте не будемо штовхати і так швидко робити, бо розмінування - це дуже складний процес", - сказав Кличко.

Мер пояснив, що кількість людей, яка знаходиться в Києві, вдається рахувати за допомогою мобільних операторів.

"Всі рішення, які ми приймаємо та озвучуємо, - вони ідуть виключно з рекомендаціями військових. Ми спираємося виключно на фахову позицію військових, які краще відчувають ситуацію. І відносно цього доносимо інформацію до наших мешканців", - додав Кличко.

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