Новий персонаж буде представлений в ювілейній серії коміксів.

Американська компанія DC Comics представить ювілейну серію коміксів з новим героєм - українцем, якого зватимуть Core, або Павло Ступка. Відомо, це відбудеться вже цього вівторка, 29 листопада.

В описі сказано: "Павло Ступка є українським живим ядерним генератором, має силу польоту, і в п'ятдесят два роки має вигляд на шістнадцять. Ядерна генерація, здається, дійсно позбавляє зморшок".

Зазначимо, DC Comics - це одна з найвідоміших компаній світу, що працюють на ринку коміксів. Вони видають продукцію з такими відомими персонажами як Супермен, Бетмен, Чудо-жінка, Флеш, Аквамен, Шазам, Супергьол, Жінка-кішка та інші. Найвідоміші лиходії всесвіту - Джокер, Харлі Квінн, Отруйний Плющ.

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Видавництво засноване в 1934 як National Allied Publications і було куплено компанією Warner Bros. Entertainment в 1969.

Нагадаємо, Marvel більше не буде випускати комікси в Росії.

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