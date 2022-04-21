Marvel Comics найбільш відоме такими серіями коміксів про супергероїв, як "Фантастична четвірка", "Люди Ікс", "Месники", "Вартові Галактики", "Вічні", "Людина-павук", "Капітан Америка" і багато інших.

Видавництво Marvel призупиняє видачу ліцензій на випуск своїх коміксів російським партнерам.

Про це повідомляє GeekCity.

Повідомляється, що одна з найвідоміших у світі компаній, що випускають графічні розповіді про супергероїв, розіслала в російські видавництва листи з повідомленням про те, що Marvel припиняє продаж своїх коміксів, а також продовження ліцензії на них на невизначений термін. Рішення набуде чинності влітку цього року.

Раніше анонсовані твори встигнуть вийти з друку, проте збільшити тираж старих коміксів або випустити нові вже влітку буде неможливо.

"З точки зору ритейлу можу сказати, що це буде сильний удар по ринку, відчутний, але, слід визнати, не фатальний. Фатальним ударом був би зараз відхід японських видавництв, який поки ніби не намічається. А ось по видавництвах, які будували свою програму, спираючись в основному на Marvel, це, звичайно, руйнівний удар", – прокоментував інформацію співвласник магазину коміксів "Чук і гік" Іван Чернявський у своєму Telegram.

Зазначимо, видавництво Marvel Comics найбільш відомо такими серіями коміксів про супергероїв, як "Фантастична четвірка", "Люди Ікс", "Месники", "Вартові Галактики", "Захисники", "Вічні", "Людина-павук", "Росомаха", "Залізна людина", "Капітан Америка", "Тор", "Халк", "Дэдпул", "Шибайголова", "Каратель", "Доктор Стрендж", "Чорна пантера", "Людина-мураха і Оса", "Шан-Чі", "Міс Марвел", "Капітан Марвел", "Червона Відьма і Ртуть", "Віжн", "Веном", "Примарний вершник", "Блейд", "Чорна вдова", "Соколине око", "Джессіка Джонс" та інші.

У масовій культурі Marvel більше відома завдяки численним голлівудським блокбастерам і серіалам, які на даний момент випускаються в основному Disney і за рідкісним винятком Sony. Сама компанія Disney заявила про зупинку діяльності в Росії ще на початку березня 2022 року, аналогічно вчинила і Sony.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський письменник Стівен Кінг офіційно призупинив співпрацю за всіма новими контрактами в Росії.