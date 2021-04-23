Виконавець зазначив, що це буде справжній літній хіт.

Зірка і переможець Євробачення-2014 Том Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, анонсував новий сингл.

Читайте такожБуде вогонь: Кончіта Вурст анонсувала дует з молодим співакомУ своєму Інстаграм артист повідомив, що рівно за тиждень - 30 квітня, вийде пісня під назвою MALEBU, яку він написав спільно з іншим австрійським співаком Мартіном Зерза.

"MALEBU - літо починається наступної п’ятниці", - написав Нойвірт, додавши також, що вийшла версія синглу для фортепіано.

Крім того, переможець Євробачення показав обкладинку до синглу.

Підписники зірки написали, що з нетерпінням чекають прем'єри і засипали компліментами концепцію обкладинки.

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Автор: Ірина Погоріла