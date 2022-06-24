Прем'єра фільму перенеслася на кінець 2022 року.

Навесні 2022 року повинна була відбутися прем'єра шпигунського бойовика Гая Річі "Операція Фортуна", в якому групу бандитів охрестили українцями. Але через війну в Україні творці вирішили відредагувати цих персонажів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, творці фільму вирішили змінити національність бандитського угруповання з етичних міркувань. При цьому в трейлері фільму все ще можна побачити попередній варіант.

У ньому головний герой в ролі Джейсона Стейтема розуміє, що українські бандити купили смертельну зброю. "Українці? - каже він. - Я можу проникнути до українців".

Варто відзначити, що фільм повинен був вийти на великі екрани ще навесні 2022 року, але оскільки в нього будуть внесені правки, прем'єра відбудеться в кінці року.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон не могла зніматися у кіно через розв'язану Росією війну.

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