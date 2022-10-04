В український прокат фільм вийде 3 листопада 2022 року.

Вийшов дубльований трейлер трилеру "У прямому ефірі" (On the Line) з Мелом Ґібсоном ("Хоробре сердце", "Скажений Макс", "Смертельна зброя", "Страсті Христові") у головній ролі.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 3 листопада 2022 року.

В центрі сюжету опиниться ексцентричний ведучий ток-шоу на радіо Елвіс Куні, який приймає дзвінок у студію від слухача. Він ще не підозрює, що ця розмова триватиме всю ніч. Невідомий погрожує вбити родину радіоведучого просто у прямому ефірі. Щоб врятувати близьких, шоумену доведеться зіграти у гру на виживання і відкрити слухачам свої найбрудніші секрети. Єдиний спосіб виграти це протистояння – встановити особу злочинця.

Також у фільмі зіграли Вільям Мозлі ("Хроніки Нарнії", "Артеміс Фаул", "Члени королівської сім'ї"), Енріке Арсе ("Термінатор: Фатум", "Паперовий будинок") та інші.

Режисером фільму виступив Ромуальд Буланже, який до цього знімав фільми та серіали для французького телебачення.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Мел Гібсон і Денні Гловер зіграють у "Смертельній зброї 5". Вихід фільму запланований на 2025 рік.

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