У новому фільмі режисер Джо Карнахан густо змішав не тільки фантастику, бої на самурайських мечах, видовищні вибухи, але і, звичайно ж, сімейно-любовний плутанину.

З 4 березня 2021 року в українських кінотеатрах стартує новий комедійний фантастичний екшн "Boss Level: Врятувати колишню" від режисера культових фільмів "Козирні тузи" та "Команда А" Джо Карнахана.

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У новому фільмі автор густо змішав не тільки фантастику, бої на самурайських мечах, видовищні вибухи, але і, звичайно ж, сімейно-любовний плутанину. Та й акторський склад у фільма досить видатний - Френк Грілло, Мел Гібсон, Наомі Воттс, Мішель Єо, Аннабелль Волліс та Кен Жонг. Ми розібралися разом з "Вольга Україна", що ж це за "Boss Level" і чому його подають з приставкою "Врятувати колишню".

Сюжет фільму Boss Level

Головний герой екшену - відставний капітан спецзагону "Дельта" (вважається найелітнішим в США) Рой Палвер. Колись він зробив вибір між спокійним життям з красунею-науковцем Джеммою Веллс і небезпечними спецопераціями. На користь останніх, звичайно ж. І тепер Джемма одна ростить їхнього сина, продовжуючи працювати в надсекретній лабораторії під командуванням загадкового полковника Вентора. Одного разу вона дзвонить Рою і пропонує зустрінеться, та після цієї зустрічі - все йде за таким сценарієм, що ніяка підготовка в "Дельті" не допоможе.

Рой прокидається вранці якраз, коли його намагається вбити якийсь кілер, потім його квартиру розносять на друзки, після чого за ним ганяється вельми різноманітна команда вбивць і кожного разу вже по обіді - Рой мертвий. Чому кожного разу? Та тому що як тільки капітан Палвер гине - він знову прокидається в своєму ліжку, в спробі ухилитися від кілера №1. Ох вже цей старий-добрий "день бабака".

Вже зневірившись виправити своє становище, Рой в один з таких днів розуміє, що все ще може врятувати Джемму і навіть налагодити відносини з сином. І ця мотивація вселяє в нього більше впевненості в тому, що варто спробувати вижити, розірвати петлю та врятувати Джемму. А для цього йому потрібно дістатися до того самого боса - Вентора.

Кастинг для Boss Level

На роль бравого харизматичного капітана Роя Палвера з вбивчим почуттям гумору режисер Джо Карнахан запросив свого доброго товариша - Френка Грілло, відомого широкому глядачеві завдяки участі у франшизах "Месники" та "Судний день". Карнахан працював з Грілло над трилером "Сірий", а також продюсував популярне шоу "Королівство" про змішані єдиноборства за участю актора, та вже знімає свій наступний спільний фільм. Головного лиходія - полковника Вентора, того самого "боса", до якого потрібно дістатися, зіграв володар двох "Оскарів" Мел Гібсон, який не приховував свого задоволення від персонажа, розпалюючи чергову сигару.

Джемму - головну жінку в житті Роя, зіграла двічі номінантка на премію "Оскар" Наомі Воттс, і своє кастингове рішення Джо Карнахан пояснив досить просто: "Наомі - геній, одна з кращих актрис нашого часу, це велика удача, що вона сказала нам "так". Це була мрія - попрацювати з Наомі Воттс, і саме жінку мрії вона й грає".

Також невеликі, але важливі ролі в "Boss Level: Врятувати колишню" виконали Мішель Єо ("Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що притаївся", "Шалено багаті азіати"), Аннабелль Волліс ( "Мумія", "Король Артур: Легенда меча", шоу "Гострі козирки") та Кен Жонг (франшиза "Похмілля у Вегасі", "Шалено багаті азіати").

Створення фільму Boss Level

Зйомки стрічки пройшли в новій голлівудській кузні блокбастерів - в Атланті, Джорджія. Це місто стало притулком не лише для історичних мелодрам та комедій, але й екшн-фільмів, тільки зараз там пліч-о-пліч знімають чергового "Людину-павука" і другого "Доктора Стренджа".

"Boss Level" вимагав і зйомки в павільйонах, і на вулицях міста, тому багато змін починалися о 4 ранку, щоб встигнути до години піку відзняти найважливіші сцени погонь. Але найголовнішою проблемою могли стати повторювані бойові сцени фільму, адже найважливіше в екшні, заснованому на петлі часу - не набриднути глядачеві. І Джо Карнахан це розумів. Френк Грілло в недавньому інтерв'ю розповів, як команді вдалося уникнути прямих повторів: "Джо Карнахан прийняв рішення не хитрувати. Ми не використали для побудови "повторюваних" сцен різні ракурси або інші монтажні склейки одного й того ж матеріалу. Ми перезнімали сцени раз за разом, з різними нюансами, навіть діалогами та жартами, адже Рой і погані хлопці - не машини, вони приймають різні рішення, імпровізують, коли щось йде не за їхнім планом. Всього кілька хвилин фільму - це повторювані сцени і це зроблено виключно для додання комічності".

Більшість трюків Френк Грілло виконав самостійно, але для найнебезпечніших моментів у фільмі використовувалося кілька ляльок (як в старі-добрі часи), а також робота каскадера. До речі, дублер Грілло теж з'явиться в кадрі - ми не будемо розкривати в який момент, щоб не зіпсувати жарт.

До слова про гумор. Фільм зробив смішним саме Джо Карнахан, він же прив'язав його до "ігрового моменту", додавши геймерських фішок не тільки в назву, але і в структуру фільму. Спочатку сценарій братів Кріса й Едді Борі називався "Континуум" і у нього був більш серйозний фантастичний тон, але Карнахан вирішив не знімати другу "Грань майбутнього", а зробити своє кіно - комедійне, хуліганський і про любов.

Яким вийшов "Boss Level: Врятувати колишню" ви дізнаєтеся зовсім скоро. Фантастична комедія у кіно з 4 березня.

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Автор: УНІАН