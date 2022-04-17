В основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

Державне агентство України з питань кіно закликає не допускати фільми російського виробництва до участі у Каннському кінофестивалі.

Про це йдеться у зверненні голови Держкіно Марини Кудерчук до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра.

Зазначається, що незважаючи на заклик України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

"А українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, – хоча, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші", - підкреслюється у повідомленні.

У Держкіно наголошують, що під час активних бойових дій на українській території одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та "призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру".

Нагадаємо, у Каннах відбудеться прем'єра українського фільму про військовополонену дівчину "Бачення метелика".

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