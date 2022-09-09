Фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" покажуть у рамках програми "Сучасне світове кіно".

До конкурсних програм Міжнародного кінофестивалю в Торонто 2022, що є однією з найважливіших кіноподій Північної Америки, увійшли два українських фільми.

Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

Зокрема, картину "Люксембург, Люксембург" покажуть у рамках програми "Сучасне світове кіно" (Contemporary World Cinema). Це друга повнометражна стрічка режисера Антоніо Лукіча ("Мої думки тихі"). Сюжет розгортається довкола братів-близнюків – водія маршрутки Миколи та поліцейського Василя. Вони намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод" презентують у програмі Short Cuts. Картина розповідає про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни з Росією. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зняв стрічку після прем’єри свого повнометражного дебюту "Памфір", яка відбулася цього року у "Двотижневику режисерів" Каннського кінофестивалю.

Також українцям буде присвячена окрема подія в індустрійній секції фестивалю – "Українські продюсери в центрі уваги" (Spotlight on Ukrainian Producers). У межах заходу відбудеться спілкування з 5-ма продюсерами нещодавніх фестивальних хітів, які активно працюють над новими проєктами попри повномасштабну війну росії проти України. У спілкуванні візьмуть участь Дар'я Бассель ("Бачення метелика", 2022), Володимир Яценко ("Люксембург, Люксембург", 2022), Ігор Савиченко ("Пофарбоване пташеня", 2019), Валерія Сочивець ("Із зав’язаними очима", 2020), Єгор Олесов ("Ціна правди", 2019).

Міжнародний кінофестиваль у Торонто – це одна з наймасштабніших кіноподій Північної Америки і найбільший публічний кіноогляд у світі. Цього року фестиваль відбувається 8-18 вересня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, в Італії з 31 серпня по 10 вересня 2022 року проходить 79-й Венеціанський фестиваль, в рамках якого також провели День України. Водночас фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" був показаний на конкурсній основі в рамках фестивалю Horizons.