Україну в рамках фестивалю представлять три фільми.

В День Незалежності України 24 серпня 2022 року Венеціанський кінофестиваль оголосив, що 8 вересня в рамках фестивалю пройде День України.

Про це повідомляє Variety.

Відзначається, що День України розпочнеться з панельної дискусії, яку представлять президент бієнале Роберто Чікутто і художній керівник 79-го фестивалю Альберто Барбера.

У дискусії також візьмуть участь посол України в Італії Ярослав Мельник, голова Національного інституту кіно України Марина Кудерчук, режисер фільму "Люксембург, Люксембург", який буде показаний на конкурсній основі в рамках фестивалю Horizons, Антоніо Лукич, режисер фільму "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу", який буде показаний поза конкурсом, Євген Афінеєвський та багато інших. Модератором панелі буде український телеведучий Володимир Остапчук.

У рамках дискусії планують обговорити співпрацю між Україною та Італією у сфері кіно, становище української кіноіндустрії в умовах війни, майбутнє українського кінематографа, його вихід на міжнародні ринки та багато іншого.

Також, в рамках Дня України на Венеціанському кінофестивалі також представлять українські кіно- і серіальні проекти на різних стадіях виробництва.

Нагадаємо, 79-й Венеціанський фестиваль пройде з 31 серпня по 10 вересня 2022 року в італійській Венеції. Журі фестивалю очолить американська актриса Джуліанна Мур ("Ночі в стилі бугі", "Великий Лебовські", "Ганнібал", "Години"), яка активно підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів.

В рамках кінофестивалю будуть представлені такі фільми, як комедійна драма "Банші Інішіра" ірландського режисера Мартіна Макдонаха з Коліном Фарреллом і Бренданом Глісоном, драма про життя Мерилін Монро "Блондинка" з Аною де Армас, романтичний хоррор "Цілком і повністю" від Луки Гуаданьїно з Тімоті Шаламе, містична драма "Вічна дочка" з Тільдою Суїнтон, драма Даррена Аронофскі "Кит" з Бренданом Фрейзером і Сейді Сінк та багато іншого. Відкриє фестиваль комедійний хоррор "Білий шум" від режисера Ноа Баумбаха з Адамом Драйвером і Гретою Гервіг в головних ролях.

Україну в рамках фестивалю представлять три фільми – вже згадані вище "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукича і "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" Євгена Афінеєвського, а також "Київський процес" опального режисера Сергія Лозниці, раніше виключеного з Української кіноакадемії за лояльність до російської культури.