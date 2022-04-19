Стрічку режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука покажуть в престижній програмі "Двотижневик режисерів" (Quinzaine des Réalisateurs).

Український повний метр "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука презентують на Каннському кінофестивалі в рамках "Двотижневика режисерів".

Про це повідомили у пресслужбі фільму на Facebook.

"Памфір" - стрічка спільного виробництва України, Франції, Польщі та Чилі. В центрі сюжету історія чоловіка з Прикарпаття, перед яким постав вибір - або чесне, але бідне життя, або можливість заробити багато грошей "темним шляхом".

Проєкт розробили за підтримки Українського культурного фонду.

Повідомляється, що "Двотижневик режисерів" цього року відбудеться у Каннах з 18 по 27 травня.

Нагадаємо, український фільм про Маріуполь "Чому я живий" покажуть на кінофестивалі в Празі.

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