Кадр з фільму "Памфір" / Фото - facebook.com/pamfirfilm

Український повний метр "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука презентують на Каннському кінофестивалі в рамках "Двотижневика режисерів". 

Про це повідомили у пресслужбі фільму на Facebook. 

"Памфір" - стрічка спільного виробництва України, Франції, Польщі та Чилі. В центрі сюжету історія чоловіка з Прикарпаття, перед яким постав вибір - або чесне, але бідне життя, або можливість заробити багато грошей "темним шляхом". 

Проєкт розробили за підтримки Українського культурного фонду. 

Повідомляється, що "Двотижневик режисерів" цього року відбудеться у Каннах з 18 по 27 травня. 

Нагадаємо, український фільм про Маріуполь "Чому я живий" покажуть на кінофестивалі в Празі.

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