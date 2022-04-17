У центрі сюжету - трагічні події часів Другої світової.

Фільм Одеської кіностудії про Маріуполь "Чому я живий" покажуть на престижному кінофестивалі в Празі. У центр сюжету покладені події часів Другої світової війни. Захід відбудеться 21-22 квітня.

Про це повідомили на офіційному сайті кіностудії.

Прем'єра "Чому я живий" режисера Віллена Новака в Україні відбулася в листопаді 2021 року. Кінострічка заснована на реальних подіях 1940 року. Головні герої - двоє сімнадцятирічних підлітків з Маріуполя - Фрося і Ленчик. Вони закохані один в одного і планують весілля, проте дану ідею не схвалюють їхні батьки, бо Фрося українка, а Ленчик єврей. До того ж Ленчик йде на фронт.

Нагадаємо, український фільм "Татові кросівки" отримав Гран-прі Ризького кінофестивалю.

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