Кадр з серіалу "Не народися вродливою"
В Україні в першому півріччі 2021 року заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів.
Про це повідомляється на сайті Державного агентства з питань кіно.
Скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження та демонстрування наступних фільмів та серіалів:
- "Шукайте маму" (Росія, 2012)
- "Не плач за мною, Аргентина!" (Росія, 2012-2013)
- "Не народися вродливою" (Росія, 2005-2006)
- "Однокласниці" (Росія, 2007)
- "Щасливої дороги!"(Росія, 2008)
- "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005)
- "Офіцерські дружини" (Україна, 2015)
Заборона пов'язана з тим, що в створенні цих фільмів брали участь особи, які створюють загрозу національній безпеці.
Серед них - актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.
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