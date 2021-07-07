Скасовано державну реєстрацію цих фільмів і серіалів.

В Україні в першому півріччі 2021 року заборонили для демонстрації і поширення сім фільмів і серіалів.

Про це повідомляється на сайті Державного агентства з питань кіно.

Скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження та демонстрування наступних фільмів та серіалів:

"Шукайте маму" (Росія, 2012)

"Не плач за мною, Аргентина!" (Росія, 2012-2013)

"Не народися вродливою" (Росія, 2005-2006)

"Однокласниці" (Росія, 2007)

"Щасливої дороги!"(Росія, 2008)

"Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005)

"Офіцерські дружини" (Україна, 2015)

Заборона пов'язана з тим, що в створенні цих фільмів брали участь особи, які створюють загрозу національній безпеці.

Серед них - актриса Юлія Глєбова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

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Автор: Людмила Жерновська