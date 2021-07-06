Мінськ пояснює заборону трансляції виявленням прихованої реклами.

Міністерство інформації Білорусі від 5 липня анулювала дозволи на поширення на території республіки телепрограм UA та Квартал TV.

Про це йдеться у повідомленні білоруського відомства.

Зазначається, що підґрунтям для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства у частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ.

«В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволу на мовлення», – пояснює Мінінформ.

Читайте такожГолова Мінкульту заявив, що Україна має асиметрично протистояти російській пропаганді10 червня Україна заборонила мовлення пропагандистського «Білорусь 24» через розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Йшлося про трансляцію пісень та фільмів з участю персон з Переліку осіб, котрі загрожують нацбезпеці України. У Мінську дії Києва називали «черговим недружнім жестом».

Погіршення відносин між обома країнами сталося після силового придушення протестів у Білорусі у 2020 році. Тоді Україна приєдналася до міжнародного політичного осуду дій режиму Лукашенка.

Також Київ, услід за західними партнерами, не визначає за Лукашенком статусу президента, котрий здобув перемогу на фальсифікованих виборах глави держави.

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Автор: Яна Ставська