Якщо ви дуже любите фантастичні фільми з нереально красивою картинкою, тоді ця добірка спеціально для вас.

Серед кіноманів точно є любителі фантастичних фільмів. Тому сьогодні УНІАН пропонує вам подивитися найкращі стрічки з красивою картинкою.

"Той, що біжить по лезу"

У цьому фільмі головні ролі виконали Харрісон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауер, Едвард Джеймс Олмос, Деріл Ханна, Джоанна Кессіді, Брайон Джеймс. У центрі сюжету людина, яка біжить по лезу, відставний детектив Рік Декард, який полює за реплікантами, андроїдами, яких майже неможливо відрізнити від людей. Його шлях під безперервним дощем наповнений символізмом - йому доведеться знайти суть людських життів.

"Дитя людське"

Світ загруз в анархії, причиною якої стало масове безпліддя. Над людством нависла загроза повного вимирання. І як ви думаєте, хто може врятувати ситуацію? Позбавлений ілюзій бюрократ перетворюється на чемпіона гонки на виживання в Лондоні, яка роздирається клановими війнами протиборчих угруповань. Саме він стане на захист вагітної жінки, яка знаходиться в небезпеці.

"Місяць 2112"

Цей фільм з дуже красивою картинкою розповість про боротьбу людини з системою і в кінці-кінців з самим собою. У центрі сюжету Сем, який три роки провів на Місяці. Весь цей час він знаходився в повній самоті, якщо не брати до уваги робота, який розмовляє. Звичайно, самотність відбилася на його стані. Але як все круто зміниться, коли за два тижні до повернення на Землю він зустріне свого змінника.

"Побудь в моїй шкурі"

Дія розвивається в Шотландії, де кожен день по трасі Единбург-Глазго їздить стара машина з розкішним водієм. За кермом пишногруда брюнетка з величезними зеленими очима. І якщо спочатку красуня здається прекрасною жінкою, то на ділі все зовсім не так. Вона підбирає автостопщиків, в основному здорових і потужних чоловіків, і паралізує їх. А головну роль в цьому фільмі зіграла Скарлетт Йоханссон.

"Домішка"

Одного разу на головного героя Кріса відбувається напад. Злодій гіпнотизує його за допомогою личинки, яка при попаданні в організм впливає на психіку людини. Як тільки личинка потрапила в організм Кріса, він став ніби маріонеткою злодія. Він і кредити брав, і все своє майно на нього переписав. Але раптово в житті Кріса з'являється незнайомець, який допомагає йому позбавитися від паразита.

Вас також можуть зацікавити новини: