Букмекери також поліпшили свої прогнози щодо України на пісенному конкурсі.

Відео з репетиції гурту Go_A на сцені Євробачення 2021 увірвалося в тренди YouTube. Зараз ролик посідає 4 місце, раніше він був на 3 позиції.

Читайте такожБукмекери оновили прогноз щодо Євробачення 2021: змінився лідер, а Україна різко" злетіла " у рейтингуПро це свідчать дані YouTube "Втренді".

Крім того, букмекери поліпшили прогноз щодо нашої країни напередодні старту міжнародного пісенного конкурсу. Зараз колектив Go_A посідає 9 сходинку, раніше йому прогнозували 10 місце.

"Відео з першої репетиції на Rotterdam Ahoy в трендах YouTube на 3 місці! А ще, тепер ми посідаємо 9 місце за прогнозами", - повідомила група на своїй сторінці в Facebook.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі у шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхала група Go_A з піснею "Шум".

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко